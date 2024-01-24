Минфин считает нужным трансформировать льготную семейную ипотеку

Ее параметры сейчас обсуждаются, отметил замглавы ведомства Иван Чебесков

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Программу льготной семейной ипотеки необходимо трансформировать, ее параметры, как и параметры других льготных ипотечных программ сейчас обсуждаются. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

"Конечно, поручение президента было продлить семейную ипотеку. Она несомненно будет продлена, но мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть сейчас, показывают, что льготные программы эффективной мерой поддержки не являются. Их нужно трансформировать. В том числе и семейную ипотеку, чтоб при ее продлении она помогала именно семьям - тем, на кого она нацелена. Мы сейчас готовим комплексные предложения по всем программам", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин высказался за продление льготной семейной ипотеки, выдаваемой под 6%.

В России действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная ипотека под 6%, ипотека для IT-специалистов под 5%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Кроме того, в некоторых субъектах РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий. Срок действия программ льготной ипотеки и семейной ипотеки завершается 1 июля 2024 года.