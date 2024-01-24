В Вологодской области втрое увеличат инвестиции в модернизацию ЖКХ

Общий объем вложений составит 6 млрд рублей

ТАСС, 24 января. Власти Вологодской области втрое увеличат в 2024 году объем инвестиций в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства - до 6 млрд рублей. Это необходимо, потому что износ коммунальных сетей достигает в среднем 66%, в некоторых муниципалитетах - 80%, в результате очень часто происходят коммунальные аварии, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

"Продолжаем оценку системы ЖКХ нашего региона. Износ сетевого хозяйства составляет в среднем 66%, а на отдельных территориях - до 80%. Как результат - регулярные прорывы и отключения. Будем решать проблему комплексно - заявляться в федеральные программы и увеличивать капиталовложения в отрасль. Так, в этом году масштабы работ по замене коммунальных сетей будут увеличены втрое по сравнению с прошлым годом. На эти цели из областного бюджета выделена рекордная сумма - около 6 млрд рублей", - сообщил Филимонов в Telegram-канале.

Запланировано приобрести 12 единиц крупного оборудования для коммунальной инфраструктуры, построить и отремонтировать свыше 80 объектов, в том числе котельные, очистные сооружения канализации, системы водоподготовки. Предполагается реконструировать как минимум 84,3 км коммунальных сетей в 21 муниципалитете. Курировать эту работу будет новый заместитель губернатора, в прошлом начальник департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области Евгения Мазанова, добавил глава региона.

По информации пресс-службы губернатора, в 2024 году объем замены коммунальных сетей будет увеличен в два раза, а бюджетное финансирование - в три раза по сравнению с 2023 годом. Из запланированных 6 млрд рублей 4,8 млрд будет выделено из областного бюджета, еще около 1,2 млрд рублей направят ресурсоснабжающие организации.

Как обсуждалось на оперативном совещании областного правительства 22 января, в новогодние праздники объекты ЖКХ не выдержали испытаний морозами, во многих муниципалитетах произошли коммунальные аварии, фиксировались аварийные отключения энергоснабжения и подачи тепла.