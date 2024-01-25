ГД разрешила собственникам аварийного жилья получать новое по соцнайму вне очереди

Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отмечал, что новые нормы направлены на устранение несправедливости в отношении собственников единственного жилья, признанного аварийным

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о праве собственников квартир, признанных непригодными для проживания и ремонта, получать новое жилье по договорам соцнайма вне очереди.

Документ был внесен в Думу правительством в сентябре 2023 года, поправками дополняется Жилищный кодекс РФ. Документ направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 25 апреля 2023 года. КС РФ признал некоторые положения кодекса противоречащими конституции, так как они не обеспечивают системного решения вопроса удовлетворения жилищных потребностей малоимущих граждан, которые являются собственниками единственного жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания.

Как отмечал первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, новые нормы направлены на устранение несправедливости в отношении собственников единственного жилья, признанного аварийным.

"По действующему законодательству люди, живущие в квартире на основании договора социального найма, в случае, если их жилье стало непригодным для проживания, уже имеют право вне очереди получить другое жилье также по договору соцнайма. А собственники аварийных квартир такой возможности лишены и вынуждены либо продолжать жить в аварийном доме, дожидаясь своей очереди на получение льготного жилья, либо снимать нормальную квартиру за свой счет на коммерческих условиях", - сказал журналистам Кошелев.

Новые нормы устанавливают, что новое жилье по соцнайму предоставляется как нанимателям, так и собственникам единственного жилья, непригодного к проживанию.