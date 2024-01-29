В Улан-Удэ намерены построить микрорайон с 1 млн кв. м жилья

По данным главы региона Алексея Цыденова, первое жилье намерены построить уже в 2025 году

УЛАН-УДЭ, 29 января. /ТАСС/. Микрорайон с многоквартирными домами общей площадью в 1 млн кв. м и социальной инфраструктурой появится в Улан-Удэ, сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Подписано соглашение о финансировании строительства современного микрорайона со всей необходимой инфраструктурой и перспективой ввода жилья объемом в 1 млн кв. м. Кредитный договор с лимитом финансирования на 11,4 млрд рублей - между нашим республиканским специализированным застройщиком "Москомстрой" и АО "Банк ДОМ.РФ". Эти средства пойдут на реализацию проекта ЖК "Мегаполис" в 146-148 кварталах", - сообщил Цыденов.

Он отметил, что на начальном этапе до 2027 года будет возведено 25 многоквартирных домов общей площадью свыше 230 тыс. кв. м. Первые жильцы получат ключи от квартир в новостройках уже осенью 2025 года. "Теперь у застройщика для этого есть необходимые финансовые ресурсы", - добавил глава региона.

В 2023 году в Улан-Удэ введено в эксплуатацию более 165 тыс. кв. м в многоквартирных домах. Это в четыре раза выше показателей 2022 года.