Минстрой допускает введение требований к репутации руководителей управляющих компаний

При этом заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько отрицает возможность ужесточения лицензирования самих управляющих компаний

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Критерии деловой репутации руководителей управляющих компаний (УК) могут быть разработаны в России, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

"Руководить управляющими компаниями должны квалифицированные люди с незапятнанной репутацией. Наверное, в этой части мы какие-то изменения будем предпринимать", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

При этом замглавы Минстроя отрицает возможность ужесточения лицензирования самих управляющих компаний. "В настоящий момент мы изучаем различные подходы в части лицензирования УК. Где-то наоборот пытаемся ускорить выдачу лицензии, думаем об этом, как облегчить эту процедуру", - пояснил он.