Хуснуллин отметил высокий спрос на жилье в Донбассе и Новороссии

Вице-премьер отметил, что решение президента о старте льготной ипотеки для новых регионов "дало толчок к жилищному строительству"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Спрос на возводимое в Донбассе и Новороссии жилье высокий. В эти субъекты хотят переезжать россияне из других регионов, сообщил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин в ходе совещания у президента России Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития новых субъектов.

"Спрос огромный. Сейчас мы с руководителями регионов каждую площадку выверяем, делаем сети, граддокументацию. Жители хотят жить на новых территориях: как существующие жители, так и жители, которые готовы приехать туда жить и работать", - сказал он в эфире канала "Россия 24".

Хуснуллин отметил, что решение президента о старте льготной ипотеки для новых регионов "дало толчок к жилищному строительству", и в конце 2023 года были сданы в эксплуатацию первые два дома, возведенные с привлечением внебюджетных источников.