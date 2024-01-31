В районе Южное Тушино снесли первые дома по программе реновации

На их месте возведут новостройки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Снос первых отселенных домов в рамках реализации программы реновации завершили в столичном районе Южное Тушино. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Южное Тушино завершен снос первых отселенных домов в рамках реализации программы реновации. Здания располагались по адресам: Окружная улица, дом 2а и Светлогорский проезд, дом 1. Их жители переехали в новые квартиры в том же районе по адресу: Светлогорский проезд, дом 7а. На месте снесенных домов возведут новостройки для переселения по программе реновации", - сказал Загрутдинова, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что здания демонтировали при помощи технологии "умного" сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации.

"Основными принципами "умного сноса" являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов "умного сноса" является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений", - уточнили в пресс-службе.

Всего с начала реализации программы реновации на территории северо-западного округа уже осуществлен снос 26 домов, заключил Загрутдинов.