В Рязанском районе Москвы планируют построить ЖК с соцобъектами и логистическим центром

Площадь жилого квартала составит почти 450 тыс. кв. м

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Жилой квартал с социальной инфраструктурой и логистическим центром площадью почти 450 тыс. кв. м планируется возвести на месте бывшей промзоны на юго-востоке столицы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На месте складских и торгово-бытовых объектов за счет инвестора предстоит построить почти 450 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 241,7 тыс. кв. м жилья, логистический центр на 124,6 тыс. кв. м, образовательный комплекс со школой на 575 мест и детским садом для 300 детей", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса Москвы.

Заммэра уточнил, что свыше 24 тыс. кв. м жилья из общего объема застройки будет передано для расселения пятиэтажек по программе реновации. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что на территории также планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, офисной и бытовой инфраструктуры. Площадь этих объектов составит около 18,3 тыс. кв. м.

"Участок бывшей промзоны "Грайвороново" площадью 22,56 га будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря строительству коммерческой недвижимости, производственных и социальных объектов, а также логистического центра будет создано около 3 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций может составить почти 52 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - более 1,13 млрд рублей", - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Застройка запланирована вблизи Рязанского проспекта и Окской улицы в Рязанском районе. Инвестор, который займется реализацией проекта, будет определен в ходе открытого аукциона. Сейчас проходит заявочная кампания, которая продлится до 12 марта 2024 года, торги запланированы на 21 марта. Ознакомиться с необходимой информацией можно на сайте ГИС Торги, на сайте электронной торговой площадки "Росэлторг" и инвестиционном портале Москвы.