В Москве выставили на городские торги по аренде помещение под спортцентр

Площадь объекта составляет около 600 кв. м.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Помещение спортивного назначения на первом этаже жилого дома в районе Хорошево-Мневники выставили на городские торги по аренде, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Предпринимателей приглашают на аукцион по аренде коммерческого помещения площадью около 600 кв. м. на первом этаже многоквартирного дома в районе Хорошево-Мневники. С победителем подпишут договор аренды на 25 лет. Он сможет открыть в помещении спортивный объект - например, тренажерный зал или фитнес-клуб. Торги пройдут 14 февраля", - сказал Пуртов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что здание находится в жилом квартале по адресу: улица Берзарина, дом 19, корпус 1. Рядом есть остановки общественного транспорта. Планировка объекта подходит для оказания спортивных, физкультурно-оздоровительных и других сопутствующих услуг: он включает в себя три спортзала площадью от 53,7 кв. м. до 107,8 кв. м., бассейн, душевые и раздевалки, кабинеты, подсобные и другие помещения.

"Размер годовой арендной платы за помещение определится в ходе аукциона. Заявку на участие в нем можно подать до 12 февраля. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись", - добавили в департамента.

Москва выставляет на торги различное имущество, витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал. В разделе "Имущество от города" публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений - здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участие в торгах проходит онлайн.