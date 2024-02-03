В Москве 76% новоселов по реновации воспользовались сервисом "Помощь в переезде"

Как уточнил мэр города Сергей Собянин, жителям бесплатно предоставляют услугу транспортировки мебели и бытовой техники

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сервисом "Помощь в переезде" воспользовались 76% переезжающих по программе реновации в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Большинство новоселов по программе реновации воспользовались сервисом "Помощь в переезде". Эту услугу заказали 76% из почти 50 тыс. семей, которые переехали в новые квартиры", - написал мэр.

Он пояснил, что в рамках этой услуги грузчики и сама транспортировка крупногабаритных вещей, от мебели и до бытовой техники, предоставляются новоселам бесплатно. Заявку на грузоперевозку можно оставить на портале mos.ru или в Центрах информирования по переселению после заключения договора на новую квартиру.

Ранее Собянин сообщал, что свыше 1,5 млн кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию по программе реновации в Москве в этом году, к переезду в новые квартиры смогут приступить еще более 50 тыс. жителей.