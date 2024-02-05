Более 200 тыс. кв. м недвижимости построят в районах Ховрино, Левобережный и Зюзино

По итогам реализации проектов в столице появится почти 930 рабочих мест

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Неэффективно используемые участки в районах Ховрино, Левобережный и Зюзино в Москве общей площадью 12,85 га будут в течение пяти лет реорганизованы по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Редевелопментом неэффективно используемых территорий в районах Ховрино, Левобережный и Зюзино займутся городские операторы, которые возведут более 200 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в развитие всех площадок оцениваются в 26,7 млрд рублей. По итогам реализации двух проектов в столице появится почти 930 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Владимира Ефимова.

Уточняется, что на севере столицы в районах Ховрино и Левобережный реорганизацию двух участков проведет казенное предприятие "Управление гражданского строительства", в Зюзине на юго-западе города редевелопментом четырех участков займется Московский фонд реновации жилой застройки. Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, на неэффективно используемых участках на Левобережной улице общей площадью 8,98 га сейчас находятся устаревший автосервис, места хранения автотранспорта, а также пустырь. Здесь возведут 74,5 тыс. кв. м недвижимости, из которых 33 тыс. кв. м - дома по программе реновации, еще 41,5 тыс. кв. м - коммунальные и социальные объекты.

По его словам, кроме этого, там планируется построить детский сад для 175 воспитанников и школу для 550 учеников, здания коммунальной базы, а также выделить площадку для расширения 11-го автобусного парка. В Зюзине по программе комплексного развития территорий реорганизуют участки общей площадью 3,87 га, расположенные на Нахимовском проспекте, рядом с домом 21, а также по адресам: Азовская улица, владение 28, Севастопольский проспект, владение 61, корпуса 1 и 2, Болотниковская улица, владение 21. Сейчас там находится устаревший автосервис, места хранения автотранспорта, склады, на их месте планируется возвести жилые дома по программе реновации общей площадью более 130 тыс. кв. м. На первых этажах новостроек появятся объекты бытового обслуживания для жителей - магазины, парикмахерские, кафе и другие.