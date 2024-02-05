Девелопер "Брусника" построит в Новой Москве кластер модульного домостроения

Строительство начнется в феврале 2024 года, запуск первой очереди намечен на декабрь 2025 года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Девелоперская компания "Брусника" построит в Щаповском поселении Новой Москвы кластер по производству домостроительных модулей и элементов отделки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Кластер будет состоять из пяти производств, которые будут выпускать железобетонные конструкции для сборки многоквартирных домов, комплекты чистовой отделки квартир, дерево-алюминиевые окна и витражи, фасады из архитектурного бетона, изделия из металла. Строительство начнется в феврале 2024 года, запуск первой очереди намечен на декабрь 2025 года", - цитируется Бочкарев в сообщении.

По его словам, планируется, что мощность предприятия составит 150 тыс. кв. м многоквартирных домов, 80 тыс. кв. м дерево-алюминиевых окон, 50 тыс. кв. м фасадов из архитектурного бетона в год. Девелопером кластера выступит компания "Брусника".

Столичное правительство уже выделило участок под первый этап проекта, общий объем инвестиций в комплекс составит 10 млрд рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе компании "Брусника". Больше половины выпускаемой номенклатуры составят собственные разработки девелопера. Они уже используются в жилых проектах в Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске. За счет переноса части рутинных процессов со стройплощадок в фабричный цех кластер повысит качество и темпы строительно-монтажных работ. На производстве будут заняты 1 тыс. 90 человек.

"Брусника" основана в 2004 году, штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Девелопер строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области. Согласно единому ресурсу застройщиков, компания возводит 993,03 тыс. кв. м жилья, являясь десятым в России девелопером по текущему объему строительства. Компания обладает первым на российском рынке жилья эко-сертификатом BREEAM уровня excellent и признана инновационно-стимулирующим застройщиком страны.