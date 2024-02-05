В Химках построят новый жилой район на площади более 30 га

На обновленной территории построят школу для 1,6 тыс. детей и три детских сада, рассчитанных на 800 воспитанников

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Жилой район с объектами социальной инфраструктуры появится на Рабочей улице в подмосковных Химках в рамках проекта комплексного развития территории. Инвестором, определенным в результате аукциона, стала группа "Самолет", сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"В подмосковных Химках на Рабочей улице построят современный жилой район, обеспеченный детскими садами, школой, поликлиникой и многофункциональным центром. Группа "Самолет" и администрация городского округа подписали договор о комплексном развитии территории нежилой застройки общей площадью 31,28 га. Инвестора для развития территории определили на аукционе, который прошел в конце 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в рамках заключенного договора для переселения из ветхих домов инвестор передаст муниципалитету 10% от введенного в эксплуатацию жилья. "В результате более 1 тыс. жителей Химок получат возможность переехать в современное и комфортное жилье. Каждую квартиру передадут новоселу с чистовой отделкой и установленной сантехникой", - добавили в министерстве.

Отмечается, что на обновленной территории построят школу для 1,6 тыс. детей и три детских сада, рассчитанных на 800 воспитанников. Также девелопер возведет поликлинику на 215 посещений в смену, МФЦ, отделение почты и опорный пункт полиции.

Помимо этого, около 20 тыс. кв. м недвижимости, расположенной на первых этажах жилого комплекса, рассчитаны под коммерческую недвижимость: магазины, кафе и салоны красоты. Также Для на территории создадут спортивные и игровые площадки. Дворы закроют от автомобилей и благоустроят. На придомовой территории установят контейнеры для раздельного сбора отходов. Места для хранения машин предусмотрены на многоуровневых и подземных паркингах.

В пресс-службе ГК "Самолет" уточнили, что в результате проекта будет возведено более 300 тыс. кв. м жилья. Объем инвестиций составит почти 50 млрд рублей.