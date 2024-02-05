Володин направил в профильный комитет проект о "дачной амнистии" для хозпостроек

Авторами инициативы стали первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, а также главы комитетов Госдумы и Совфеда по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет палаты по госстроительству и законодательству законопроект об упрощенном оформлении в собственность дачных хозяйственных построек и домов, поделенных для проживания нескольких семей. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

Авторами инициативы стали первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, а также главы комитетов Госдумы и Совфеда по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступивший в Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" об упрощенном порядке оформления в собственность хозяйственных построек на земельных участках в профильный комитет по государственному строительству и законодательству", - отметили в пресс-службе палаты.

По словам Володина, предложенные изменения позволят в упрощенном порядке зарегистрировать хозяйственные постройки, возведенные на дачных участках. Речь, в частности, идет о банях и летних кухнях. В случае принятия закона также появится возможность оформлять права собственности на дома, поделенные для проживания нескольких семей. "На сложности в оформлении права собственности неоднократно обращали внимание граждане в своих обращениях. Предлагаемые меры - решение проблемы", - подчеркнул Володин.

Как ранее объяснял Крашенинников, сведения о дачных хозпостройках будут вноситься в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации. При этом должны быть соблюдены следующие условия: до 1 января 2013 года постройки были учтены в техническом или государственном реестре домовладения, у человека должно быть право на соответствующий земельный участок.

Говоря об упрощенной процедуре регистрации жилых объектов, поделенных для проживания нескольких семей, депутат пояснил, что в 1960-1970-х годах зачастую людям предоставляли дома под одной крышей и с общей стеной. У каждой части дома был отдельный вход, своя организация пространства и свои хозяева. По его словам, проблема заключается в том, что у таких домов общая стена и общие коммуникации, зачастую и один земельный участок, в связи с чем есть сложности в регистрации прав. В законопроекте предлагается распространить упрощенный механизм и на двухсемейные дома, построенные до 14 мая 1998 года.