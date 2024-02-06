В ЦИАН заявили, что в РФ почти не осталось регионов, где "вторичка" дороже "первички"

По информации платформы, только в пяти регионах стоимость 1 кв. м на вторичном рынке выше, чем на первичном - в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Самарской области, а также Севастополе

МОСКВА. 6 февраля. /ТАСС/. Вторичное жилье дороже новостроек лишь в пяти регионах России, сообщила пресс-служба платформы объявлений ЦИАН.

"Из 65 анализируемых субъектов РФ только в пяти стоимость квадратного метра на вторичном рынке выше, чем на первичном - в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Самарской области, а также Севастополе", - говорится в сообщении.

Разрыв в ценах в этих регионах, по данным аналитиков платформы, составляет от 0,1% в Самарской области до 22% в Севастополе.

В среднем по анализируемым регионам "первичка" дороже "вторички" на 18,7%. В большинстве регионов стоимость "квадрата" в новостройках выше, чем в готовом жилье. Наибольший разрыв в цене в Астраханской области, где "квадрат" в новостройках на 69% дороже, чем на вторичном рынке, Пермском крае (51%), Хабаровском крае (50%), Нижегородской (46%) и Иркутской областях (41%).

По мнению эксперта "Циан. Аналитики" Елены Лапшиной, в ближайшие месяцы средние номинальные цены предложения на первичном рынке снижаться не будут. "Для сегмента будет характерна либо стагнация (на невысоком спросе активность застройщиков по индексации цен и предоставлению скидок обычно уравновешивают друг друга), либо медленный рост из-за решений по комиссионным вознаграждениям и строительной инфляции", - приводит пресс-служба ее комментарий.

При этом Лапшина убеждена, что на вторичном рынке избежать снижения цен, скорее всего, не получится. "Будет наблюдаться коррекция из-за снижения спроса на фоне высоких ипотечных ставок", - отметила она. В связи с этим, по ее словам, ценовой разрыв между сегментами усилится, многие покупатели столкнутся с трудностями при попытке улучшить свои жилищные условия, когда захотят "обменять" старую "вторичку" на квартиру в новом доме.

Динамика цен

За последние три месяца, по заключению экспертов классифайдера, заметных изменений в разрыве цен между первичным и вторичным рынками в стране не произошло.

В среднем по крупнейшим городам "первичка" дороже "вторички" на 13%. В городах Московской области новостройки дороже жилья на вторичном рынке на 7%. В отдельных районах Москвы разрыв цен между первичным и вторичным рынками может достигать 60%.