Москва предоставила почти 28 га для возведения многофункциональных центров в 2023 году

Планируется построить торговый центр с гостиницей и паркингом, культурно-развлекательный, офисный и деловые комплексы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Москва в прошлом году выделила инвесторам почти 28 га земли для строительства многофункциональных центров в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Объекты возведут в восьми административных округах столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город заключил с инвесторами 17 договоров аренды земли общей площадью 27,8 га для строительства многофункциональных центров. В результате появятся торговый центр с гостиницей и паркингом, культурно-развлекательный, офисный и деловые комплексы. Площадь коммерческой недвижимости превысит 400 тыс. кв. м", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что участки для реализации масштабных инвестпроектов город предоставляет с 2016 года. Статус МаИП могут получить объекты, предназначенные для развития столичной инфраструктуры и создания рабочих мест. Предпочтение отдают новым производствам, спорткомплексам, социальным объектам.

"Землю инвесторам выделили в аренду без проведения торгов на пять лет. За это время компании должны построить и ввести объекты в эксплуатацию. Самый большой объем коммерческой недвижимости возведут в центре столицы - почти 96 тыс. кв. м. Там появятся административно-коммуникационный центр, культурно-развлекательный комплекс и офисное здание", - добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, около станции метро "Авиамоторная" возведут торговый центр с гостиницей и паркингом площадью 51,3 тыс. кв. м. Семейный досуговый комплекс площадью 5,3 тыс. кв. м инвестор построит в Бирюлеве Восточном.