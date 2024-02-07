В Тульской области помогут молодым семьям участников СВО купить или построить жилье

Им предоставят единовременную выплату

ТАСС, 7 февраля. Власти Тульской области ввели для молодых семей участников специальной военной операции (СВО) единовременную выплату на приобретение или строительство жилья. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Губернатор Алексей Дюмин подписал указ о предоставлении в 2024 году семьям, включенным в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, которые нуждаются в жилых помещениях (супруги с детьми или без в возрасте до 35 лет, а также неполные семьи из одного родителя с детьми), единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья", - говорится в сообщении.

По данным правительства Тульской области, на такую выплату имеют право молодые семьи, где один из членов проходил или проходит военную службу по контракту, заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, принимал или принимает участие в СВО, призван на военную службу по мобилизации. "Порядок и условия предоставления выплаты утвердит министерство труда и социальной защиты Тульской области. Получить индивидуальную консультацию можно по единому номеру 129 ежедневно с 08:00 до 20:00", - говорится в сообщении правительства региона.

В Тульской области действует комплекс мер поддержки семей участников СВО, в том числе единовременные выплаты по 10 тыс. на детей до 18 лет и до 23 лет, если они являются студентами-очникам, 120 тыс. рублей на догазификацию, льготы на оплату капремонта, социальный наем жилья и проезд на общественном транспорте, бесплатные путевки на отдых для детей и другие.