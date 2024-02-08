Объем ввода жилья в Сибири вырос за 2023 год на 21%

Показатель достиг 10 млн кв. м

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Объем ввода жилья в регионах Сибирского федерального округа вырос на 21% в 2023 году. Темпы роста превысили средние по России в три раза, сообщил на онлайн-конференции ДОМ.РФ начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя президента России в СФО Иван Гончаров.

"У нас в Сибири рынок идет довольно стабильно, мы каждый год прирастаем несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся - были в свое время [высокие] цены на материалы, изменение логистики, но тем не менее жилье строится и пользуется спросом. У нас введено уже [в 2023 году] 10 млн кв. м жилья, это плюс 21% к итогам прошлого года. В целом по России статистика показывает рост 7,5%", - сказал Гончаров.

Представитель полпредства уточнил, что план на 2023 год составлял 7,8 млн кв. м жилья. Он также сообщил, что в регионах Сибири заключили почти 100 тыс. договоров долевого строительства, на 19% больше, чем в 2022 году. Лидерами по вводу жилья стали Новосибирская область, Красноярский край, Иркутская область и Алтайский край.

Гончаров отметил, что растет спрос не только на жилье, но и на ипотечные кредиты. По данным ДОМ.РФ, количество ипотечных кредитов выросло в 2023 году на 50% - до 259 тыс., сумма выданных кредитов - 877 млрд рублей.