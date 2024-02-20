Собянин: более 25 тыс. жителей Можайского района Москвы получат жилье по реновации

Мэр Москвы также сообщил, что в районе построены и переданы новоселам шесть ЖК, еще три новых ЖК готовятся к передаче под заселение

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. жителей Можайского района столицы переедут в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Во многих районах Москвы началась вторая волна строительства жилых комплексов по программе реновации. Один их таких районов - Можайский. В программу здесь вошли 148 жилых домов, в которых живут 25,3 тыс. человек", - написал мэр.

Он добавил, что в районе построены и переданы новоселам шесть ЖК, еще три новых ЖК готовятся к передаче под заселение. В строительстве и проектировании - четыре новостройки на улицах Говорова, Кубинка, Багрицкого и Вяземской.

По его словам, новостройки появляются преимущественно на месте расселенных и демонтированных домов.

"За последние годы нам удалось существенно улучшить транспортную доступность района Можайский. Открыты новые станции метро, запущен МЦД-1, новая вылетная магистраль - проспект Багратиона. Запланирована реконструкция улиц Генерала Дорохова и Верейской. Благоустроены парковая зона у пруда на улице Кутузова и сквер "Дубки". В расположенном рядом со станцией "Давыдково" Козловском лесу создан парк. Идет реконструкция поликлиник. В планах - строительство капитального спорткомплекса на Верейской улице", - отметил Собянин.