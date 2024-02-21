Дума одобрила в I чтении внесение в ЕГРН данных о правах членов семьи собственника

Согласно действующему законодательству, если бывший член семьи собственника квартиры не имеет возможности обеспечить себя иным жильем, в том числе по финансовым причинам, по решению суда ему могут сохранить на время право пользования жилым помещением бывшего родственника

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о наличии у членов семьи (бывших членов семьи) собственника права пользования жилым помещением.

Как пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), сейчас "после прекращения семейных отношений у бывших членов семьи в некоторых случаях сохраняется право пользования жилым помещением". "Порой выгодоприобретатели, то есть лица, желающие приобрести такое жилье, не знают о наличии прав третьих лиц и попадают в неудобную ситуацию. Квартира как бы их, но право ей пользоваться имеют и другие, незнакомые люди", - пояснил Колунов.

Согласно действующему законодательству, если бывший член семьи собственника квартиры не имеет возможности обеспечить себя иным жильем, в том числе по финансовым причинам, по решению суда ему могут сохранить на время право пользования жилым помещением бывшего родственника.

"В этой связи в целях урегулирования правового положения членов семьи собственника жилого помещения и в целях выработки надлежащего правового механизма, обеспечивающего максимальную прозрачность информации о правах всех третьих лиц на такое жилое помещение, законопроектом предлагается отображать в ЕГРН сведения о наличии у членов семьи (бывших членов семьи) собственника права пользования указанным жилым помещением", - говорится в пояснительной записке.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе Ассоциации юристов России, инициатива направлена на реализацию правовых позиций Конституционного суда РФ и укрепление правовой защищенности покупателей жилья.

История вопроса

Как сказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, предпосылкой для появления законопроекта стала ситуация с покупкой недвижимости жителем Санкт-Петербурга, который приобрел с аукциона по продаже арестованного имущества трехкомнатную кооперативную квартиру, однако вселиться в нее не смог из-за того, что бывшие ее обитатели не собирались съезжать.

"В суде выяснилось, что жилье является совместно нажитым имуществом пожилой супружеской пары, но кроме них в ордер на предоставление квартиры в кооперативном доме была вписана их дочь, которая также проживала в ней с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Семья взяла заем под залог жилья, но не смогла рассчитаться по нему. Тогда кредиторы наложили арест на недвижимость и продали ее с публичных торгов", - объяснил Кошелев.

По словам депутата, законопроект также предполагает, что при оформлении ипотеки потребуется письменное согласие всех членов семьи собственника, в том числе и бывших, не утративших права пользования квартирой. "Это так же застрахует всех добросовестных участников сделки от неприятных сюрпризов", - добавил он.