В Херсонской области за три года намерены построить минимум 900 тыс. кв. м жилья

Участки под возведение микрорайонов уже подобраны

ГЕНИЧЕСК, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Херсонской области намерено за три года построить минимум 900 тыс. кв. м жилья в регионе, участки под возведение микрорайонов уже подобраны, сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

"Под строительство жилья в этом году в области будут подобраны 100 земельных участков. Такое поручение правительства России обсуждали на совместном совещании с замминистра строительства страны Валерием Леоновым. 16 участков для возведения микрорайонов многоквартирной застройки уже подобраны. По ним сейчас вместе с федеральными ведомствами готовим необходимые документы. Только на этих площадках за три года планируем построить более 900 тыс. кв. м жилья", - говорится в сообщении.

В беседе с ТАСС Алексеенко уточнил, что параллельно власти Херсонской области формируют программу по обеспечению служебным жильем медицинских работников и работников культурной сферы.

В конце декабря министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что строители возвели свыше 500 тыс. кв. м жилья в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с начала работ в этих регионах. К 2030 году в Донбассе и Новороссии планируется обеспечить среднероссийский уровень обеспеченности жильем.