В Москве напротив "ГЭС-2" началось активное строительство офиса компании "Сибур"

Общая площадь будущего офисного комплекса составит 26,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Активная фаза строительства офиса нефтегазохимической компаний "Сибур" начинается в центре столицы на улице Большая Якиманка. Эскизный проект здания штаб-квартиры был разработан архитектурным бюро СПИЧ и согласован Москомархитектурой в 2023 году, сообщили в пресс-службе комитета.

"Проект реализуется в знаковом для московского центра месте - на пересечении Якиманской набережной и улицы Большая Якиманка - и является реконструкцией торгово-общественного комплекса "Негоциант", который располагался здесь с 2014 года, но в полную силу никогда не эксплуатировался. В основе проекта в идея создания лаконичного и яркого образа современного офиса крупной компании", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что здание получило интересный силуэт, артикулированный за счет идущих от скругленного угла террас, а также за счет контрастного сочетания материалов фасадов. "Массивные горизонтальные пояса из натурального камня сочетаются со складками витражного остекления, причем ритм последних поэтажно уменьшается, усиливая, в сочетании с террасами, эффект перспективы", - уточнил Кузнецов.

Общая площадь будущего офисного комплекса, который займет крупнейшая нефтегазохимическая компания страны, составит 26,7 тыс. кв. м. "Проект, как нам кажется, иллюстрирует тот позитивный переход, который отличает архитектуру московского центра 2020-х годов - перегруженные деталями фасады "в стилях" активно уступают место архитектуре структурной, работающей с выразительной формой и чутко реагирующей на особенности окружения, в данном случае набережную и соседство с "ГЭС-2", реконструированной по проекту Ренцо Пиано", - подчеркнул автор проекта Сергей Чобан.

Новый офис

Парадный холл нового здания запроектирован проходным и будет иметь выходы как на улицу Большая Якиманка, так и на Якиманскую набережную. Первые два этажа здания сочетают в себе офисные и общественные функции. В частности, на первом этаже, помимо входного холла, будут расположены кафетерий и столовая для сотрудников, переговорные и конференц-зал. На втором этаже, помимо офисов, запроектированы несколько учебных классов и ресторан. Основную часть площади с третьего по шестой этажи занимают офисные помещения - как open space, так и кабинеты. На верхнем, шестом этаже также расположены видовые офисы руководства компании.

"Особенностью фасадного решения станет применение 8-метровых стеклопакетов, которые будут применены в уровнях первого и второго этажей. Соответственно, особенностью первого этажа станет наличие двухсветных пространств. Заглубленные входы в здание и зоны въездов в подземный паркинг оформлены с помощью крупноформатных панелей полированной нержавеющей стали. Выше третьего уровня организован атриум. Все террасы в комплексе эксплуатируемые", - уточнили в Москомархитектуре.

Строители закончили разбор старых конструкций много лет пустовавшего комплекса "Негоциант" и начали подготовку к возведению здания по новому проекту.