В Новосибирской области ввели долгострой с десятилетней историей

Своего жилья ожидали 278 дольщиков

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Жилой дом в 28 этажей, строительство которого началось в 2014 году, ввели в эксплуатацию в Новосибирске. Новоселье отметят 278 семей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Применение областных мер поддержки - реализация МИПов, субсидирование техприсоединения сетей, благоустройство и установку лифтов, а также средства, полученные от реализации участков под КРТ в микрорайоне "Клюквенный" - позволило завершить строительство долгостроя по ул. Дуси Ковальчук, 378/1, дом № 1 в Новосибирске", - говорится в сообщении.

История долгостроя началась в 2014 году, 10 лет своего жилья дожидаются 278 дольщиков. Первоначальный застройщик - ООО "Партнер-Инвест" не справился со своими обязательствами, и не достроил дом. Степень готовности дома на момент банкротства застройщика составляла 60%.

"На завершение строительства направлены средства от реализации сразу двух масштабных инвестиционных проектов, это порядка 55 млн рублей. Кроме того, в 2023 году выделены субсидии на оплату договоров техприсоединения, установку лифтов и благоустройство территории - более 40 млн рублей. Еще почти 50 млн удалось привлечь благодаря реализации решения о комплексной развитии территории микрорайона "Клюквенный". Таким образом, областные меры поддержки позволили полностью закрыть дефицит средств на достройку дома и ввести его в эксплуатацию. 278 семей в ближайшее время получат ключи от долгожданных квартир", - приводит пресс-служба слова замминистра строительства региона Дмитрия Богомолова.

Масштабные инвестпроекты (МИП) - механизм, разработанный правительством Новосибирской области, направленный на решение проблем обманутых дольщиков. Суть механизма: инициатор МИПа выделяет средства на решение проблем обманутых дольщиков, а также предоставляет жилплощадь в уже построенных домах пострадавшим гражданам. Взамен без проведения торгов ему предоставляется земельный участок для строительства.

Кроме того, проблемы дольщиков решаются за счет субсидирования ЖСК на техприсоединение сетей, благоустройство и установку лифтов, во взаимодействии с ППК "Фонд развития территорий", также средства привлекаются при реализации участков под КРТ.