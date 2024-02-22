В ДНР вырос спрос на услуги регистрации прав на недвижимость и сделки с ней

В региональных офисах максимально оптимизировали процесс предоставления услуги

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Половина работающих окон приема многофункционального центра (МФЦ) Донецкой Народной Республики (ДНР) переведены на работу с желающими получить услуги Росреестра. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития ДНР.

Там отметили, что с ростом потребности граждан растет и спрос на другие услуги, среди которых оформление документации, связанной с Росреестром, а именно - государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. "Для снижения социального напряжения и сокращения сроков ожидания заявителей в очередях был принят ряд мер. Так, 50% функционирующих окон приема переведены на работу исключительно по данному направлению", - сказали в министерстве экономразвития ДНР.

В министерстве также добавили, что в региональных офисах максимально оптимизировали процесс предоставления услуги. Кроме того, жители могут обратиться в несколько отделений МФЦ на территории соседней с ДНР Ростовской области.

Ранее в региональном Минэкономразвития сообщили ТАСС, что уровень доступности МФЦ в республике превысил 70%, до конца 2025 года этот показатель намерены увеличить до 90%. Сейчас в центрах по региону оказывается 62 государственных услуги, их перечень планируют расширять.