Кисловодск стал лидером по темпу роста цен на жилье в РФ за пять лет

Стоимость 1 кв. м в городе-курорте в 2023-2024 годах составила 171,4 тыс. рублей

ПЯТИГОРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Стоимость жилья в Кисловодске показала рекордный рост за последние пять лет на вторичном рынке по всей стране. Она увеличилась в 2,4 раза, до 170 тыс. рублей за кв. м, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Цены на недвижимость в Кисловодске ощутимо растут с каждым годом. В Кисловодске за последние пять лет рост цен за 1 кв. м. составил 241%. Стоимость на жилье подорожала по всей стране, но аналитики ЦИАН отмечают, что Кисловодск стал лидером по темпу роста цен на вторичном рынке", - сказал Моисеев.

По его словам, в 2018-2019 годах стоимость 1 кв. м в городе-курорте составляла 50,3 тыс. рублей, а в 2023-2024 - уже 171,4 тыс. рублей.

"Согласно последним данным Твил.ру, Кисловодск стал одним из самых комфортных городов России для жизни на пенсии. Исключительные природно-климатические особенности, огромный бальнеологический потенциал, развивающаяся курортная инфраструктура и ежегодный рост турпотока - все это делает наш город уникальным и интересным для инвестиций и бизнеса. А это в свою очередь приводит к росту цен на недвижимость", - пояснил глава Кисловодска.