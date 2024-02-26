В Москве выставят на торги право на реорганизацию территории в районе Строгино

Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 9 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Территорию общей площадью 4,78 га на северо-западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), инвестора определят по итогам торгов, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных.

"Инвесторы смогут реорганизовать участок общей площадью 4,78 га на 64-м км МКАД в районе Строгино по программе комплексного развития территорий. Право на редевелопмент площадки выставят на торги. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 9 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 461 млн рублей. В результате будет создано более 1,1 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что участок расположен на пересечении МКАД с Таллинской улицей. Сейчас там расположена объекты нежилой застройки. В торгах смогут принять участие все заинтересованные лица, которые соответствуют требованиям, в том числе региональные компании.

"На реорганизуемом участке можно возвести почти 45 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Это могут быть офисы, магазины, отделения банков, кафе, рестораны, а также объекты для обслуживания транспорта", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.