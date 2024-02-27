Более 140 тыс. кв. м жилья появятся в центре Москвы по программе реновации

Три дома возводятся, для восьми - ведется подготовка проектной документации

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать новостроек в центре Москвы находятся в проектировании и строительстве по программе реновации, общая площадь составляет более 140 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"В Центральном административном округе Москвы в проектировании и строительстве по программе реновации находятся 11 новостроек общей площадью 140,5 тыс. кв. м. Три новых объекта возводятся, для восьми - ведется подготовка проектной документации. <...> На территории округа под заселение уже переданы шесть новостроек, переселение затронуло жителей 35 домов, из которых полностью расселены 32 жилых здания", - сказал глава департамента Сергей Левкин.

Он добавил, что новоселье отметили уже 4,8 тыс. жителей, это 92% от общего числа приступивших к переселению в центре города участников реновации.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.