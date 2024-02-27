В Москве на месте бывшей промзоны создадут современный общественно-деловой квартал

Инвестиции в проект составят почти 14 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Общественно-деловой квартал появится на месте бывшей промышленной зоны "Магистральные улицы" в Хорошевском районе Москвы, планируется реорганизовать участок площадью 1,6 га. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Реорганизацией участка площадью 1,6 га в бывшей промзоне "Магистральные улицы" на севере столицы займется его правообладатель, с ним заключен соответствующий договор. Компания возведет современный общественно-деловой квартал, в результате в Хорошевском районе появится более 400 рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент составят почти 14 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что участок, на котором сейчас находятся автостоянки и неэффективно используемые объекты, обладает хорошей транспортной доступностью. Он примыкает к Хорошевскому шоссе, с которого есть выезд на Третье транспортное кольцо. Рядом с площадкой с одной стороны проходят сразу две линии метро - Большая кольцевая и Таганско-Краснопресненская, а с другой - Московское центральное кольцо. В шаговой доступности расположены станции "Хорошевская", "Полежаевская" и платформа МЦК "Хорошево".

"Правообладатель сможет построить на участке объекты коммерческой недвижимости площадью 41,2 тыс. кв. м: магазины, офисные центры, отделения банков и кафе. Срок реализации проекта - четыре года", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.