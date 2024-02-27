Детский сад в форме льдины построят в Новой Москве

Форма здания отсылает к мультфильму про путешествия медвежонка Умки, именно этой идеей вдохновились авторы архитектурной концепции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "А101" начала строительство в Новой Москве детского сада, архитектурный облик которого напоминает льдину и отсылает к советскому мультфильму про путешествия белого медвежонка Умки. Соцобъект планируется передать городу, сообщили в пресс-службе "А101".

"Группа начала строительство детского сада на 150 мест. По форме здание напоминает льдину, отсылая к мультфильму про путешествия белого медвежонка Умки. Именно этой идеей вдохновились авторы архитектурной концепции", - говорится в сообщении.

Двухэтажное здание площадью 3,6 тыс. кв. м строится в жилом районе "Скандинавия" по адресу: ул. Эдварда Грига, земельный участок 11б. После завершения строительства девелопер планирует передать объект городу.

В интерьерах детского сада передана атмосфера приключений, рассказала директор дирекции "Социальные проекты" ГК "А101" Юлия Чернец. "Кровати делаются похожими на корабли или плоты, точечное освещение на потолке создаст ощущение звездного неба над головой. На втором этаже мы планируем сделать под потолком образовательный визуальный аттракцион "Парад планет", - приводит ее слова пресс-служба.

ГК "А101" - один из крупнейших девелоперов, входит в перечень системообразующих предприятий России. Портфель текущих проектов группы составляет порядка 2,1 млн кв. м в рамках проектов комплексного развития территорий в Москве и Ленинградской области.