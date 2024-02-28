Право на развитие незастроенной территории в Фили-Давыдково в Москве выставили на торги

Инвестиции в проект могут составить почти 100 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Москва объявила торги на право комплексного развития незастроенной территории (КРНТ) площадью 7,94 га на западе столицы. Об этом сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвесторы могут принять участие в торгах на право редевелопмента участка на западе столицы - незастроенной территории на Староволынской улице площадью 7,94 га. Там планируется возвести 300 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции могут составить почти 100 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - около 2 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать не менее 4 тыс. рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкоплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что это первый участок, право на развитие которого выставлено на торги в рамках нового вида КРТ - комплексного развития незастроенных территорий. КРНТ применятся к земельным участкам, находящимся в собственности города либо государственная собственность на которые не разграничена. При этом такие участки должны быть свободными от прав третьих лиц.

"Победитель торгов получит право возвести в районе Фили-Давыдково 150 тыс. кв. м жилья, а также общественно-деловые объекты такой же площади. На участке появится вся необходимая для жителей инфраструктура, в том числе офисные центры, магазины, рестораны, кафе и отделения банков", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что участок обладает хорошей транспортной доступностью. Он находится около станции метро "Минская", а также вблизи одноименной платформы МЦД-4. Есть удобный выезд на Минскую улицу и проспект Генерала Дорохова. Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ранее были приняты соответствующие изменения в правила землепользования и застройки и определены параметры объектов капитального строительства. Также в целях улучшения транспортной доступности этого участка ведется разработка градостроительной документация для строительства и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 апреля, торги состоятся 23 апреля. Принять в них участие могут все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие предъявляемым требованиям для участников аукциона.

О программе

"По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га", - заключили в мэрии.