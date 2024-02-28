В поселке Шишкин Лес построят дом для участников столичной программы реновации

Особое внимание в проекте уделено благоустройству и озеленению придомовой территории

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новостройку для переселения участников программы реновации площадью 49 тыс. кв. м планируется возвести в поселке Шишкин Лес. Об этом рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

"Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка для будущего строительства дома по программе реновации на участке площадью 1,4 га", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что площадь дома составит 49 тыс. кв. м. Особое внимание в проекте уделено благоустройству и озеленению придомовой территории.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее включено 5, 1 тыс. домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, где проживает около одного миллиона москвичей. На сегодняшний день обеспечен ввод в эксплуатацию новостроек для расселения 1 тыс. старых пятиэтажек.