В Москве на месте промзоны "Южный порт" появится современный городской район

Общая площадь всех планируемых к строительству объектов составит 7,39 млн кв. м

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Современный городской район с социальными объектами, искусственной рекой и плавучими банями появится на месте бывшей промзоны "Южный порт", его площадь составит 644 га - это крупнейший проект редевелопмента в Европе. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"К настоящему времени утверждены и реализуются три проекта планировки, еще пять находятся в стадии разработки. В соответствии с принципами развития столицы здесь появится не только жилье, но и коммерческая недвижимость, социальные объекты, транспортная инфраструктура, пройдет благоустройство территории", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

По его словам, общая площадь всех планируемых к строительству объектов составит 7,39 млн кв. м, в том числе 4,37 млн кв. м жилья и 260,21 тыс. кв. м социальных объектов. Здесь планируется возвести 11 современных учебно-воспитательных комплексов на 7,8 тыс. мест, а также три отдельно стоящих детских сада и три школы на 2 915 воспитанников. Также построят объекты здравоохранения, пожарное депо и подстанцию скорой помощи. Кроме того, в рамках проекта реконструируют и проложат несколько проездов, путепроводов, создадут дублер Люблинской улицы, который пройдет от Третьего транспортного кольца до МКАД. Ключевым объектом транспортной инфраструктуры района будет станция метро "Южный порт", которая войдет в состав Люблинско-Дмитровской линии, а примыкающая к ней пешеходная эстакада обеспечит выход пассажиров к Москве-реке.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого цитирует пресс-служба, уникальным будет и благоустройство территории. "На площади более 25 га, что почти в 2 раза больше "Зарядья". Появятся парки, аллеи и скверы, а в прибрежной зоне - искусственная река, понтонный бассейн на открытом воздухе, портовый лес с арт-объектами на набережной, плавучие бани, сухой фонтан и детская площадка с водным оборудованием", - сказал он.

Кроме того, по его словам, на территории парка площадью 2 га обустроят и другие необычные объекты. В зоне хвойного леса расположится игровая площадка, представляющая собой маленькую деревню с детскими домиками в форме шишек. Кроме того, в парке появятся сенсорный сад, палисадники, теплица и амфитеатр, где можно будет смотреть фильмы на открытом воздухе.