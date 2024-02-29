В Москве до конца года планируют построить еще 24 детских сада и 29 школ

Почти половину учреждений возведут инвесторы в рамках своих проектов застройки

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пятьдесят три образовательных объекта планируется возвести в Москве до конца текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"До конца 2024-го в столице планируется возвести 53 образовательных объекта: 24 детских сада и 29 школьных зданий более чем на 25 тыс. мест", - значится в публикации.

Отмечается, что с начала года в столице построено пять объектов более чем на 1,2 тыс. мест. "До конца 2024-го значительную часть всех учреждений - почти половину - возведут инвесторы в рамках своих проектов застройки. <...> Детские сады и школы появляются как в новых кварталах, так и в уже сформированных городских районах", - добавляется на сайте.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, каждые 10 лет население столицы увеличивается примерно на 1 млн человек. Еще в 2010 году в колледжи, школы и детские сады ходили примерно 1,1 млн ребят, а сегодня - 1,6 млн.