Кабмин направил 460 млрд рублей на компенсацию ставки по льготной ипотеке

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Объем расходов правительства на компенсацию процентной ставки по льготным государственным ипотечным программам от рыночного уровня в 2023 году составил 460 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В этом году бюджет потратит на компенсацию разницы между рыночной стоимостью и ставкой, которую платит человек, 460 млрд рублей. То есть <...> это платили бы люди, а так за это платит государство. Человек получил под 6%, либо под 8% льготную либо семейную ипотеку. Всю разницу платит государство - 460 млрд в год в этом году (2023-м - прим. ТАСС) государство заплатило за граждан", - сказал он.