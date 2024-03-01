ДОМ.РФ: девелоперы из почти половины регионов внедрили ТИМ в стройке

Опрос застройщиков показал, что они чувствуют серьезную нехватку специалистов в области ТИМ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Число субъектов РФ, в которых застройщики внедрили технологии информационного моделирования (ТИМ) в строительстве, выросло до 42, сообщил директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов. В начале 2023 года таких регионов было 31.

"Более 700 застройщиков из 42 регионов в России используют технологии информационного моделирования (ТИМ) в своей работе", - привели его слова в сообщении пресс-службы ДОМ.РФ.

В госкомпании напомнили, что с 1 июля все застройщики многоквартирных домов должны перейти на использование ТИМ на этапе проектирования, а с 1 января 2025 года это требование распространится на все проекты в области долевого строительства. Однако пока ТИМ внедрили порядка 20% всех девелоперов РФ.

"За последние месяцы количество девелоперов, готовых к применению ТИМ, значительно увеличилось, но темпы необходимо наращивать. ДОМ.РФ со своей стороны дает участникам рынка всю информацию для внедрения технологий, одновременно предлагая девелоперам собственные IT-продукты для плавного перехода на ТИМ, в том числе консалтинговые услуги", - отметил Лукьянов.

Как добавили в ДОМ.РФ, опрос застройщиков показал, что они чувствуют серьезную нехватку специалистов в области ТИМ, и курсы Цифровой академии ДОМ.РФ по технологиям информационного моделирования пользуются большим спросом. "Компании отправляют сотрудников целыми группами. На сегодняшний день слушателями <...> стали уже более 10 тыс. человек", - сказал Лукьянов.