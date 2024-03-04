В Москве на Дмитровском шоссе появится деловой квартал на месте долгостроя

Предполагается разместить научно-производственные объекты, офисное здание и физкультурно-оздоровительный комплекс

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Научно-производственные объекты и офисное здание с физкультурно-оздоровительным комплексом планируется возвести на северо-востоке столицы вместо недостроенного инженерного центра. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе предполагается разместить научно-производственные объекты, офисное здание и физкультурно-оздоровительный комплекс. Ранее с 2012 года на этом земельном участке началось строительство инженерного центра. В 2016 году работы были приостановлены на этапе возведения монолитных конструкций в связи с дефицитом финансирования. Из-за длительного неосвоения рассматриваемой территории договор аренды земельного участка с прежним застройщиком был расторгнут", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что строительство планируется вести посредством городского оператора. Для ликвидации долгостроя, расположенного на участке, объект был включен в оперативную группу по сокращению долгостроя, действующую в стройкомплексе. "Принято решение о комплексном развитии территории под размещение новых объектов и в конце 2023 года начата разработка документации градостроительного проектирования", - отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, участок площадью свыше 5 га включен в программу комплексного развития территорий. "На нем возведут более 146,3 тыс. кв. м объектов научно-производственного назначения и общественно-деловой и спортивной недвижимости. В результате будет создано около 2,9 тыс. рабочих мест", - сказал он.

Работа по сокращению объектов незавершенного строительства осуществляется с 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. За этот период решены вопросы по 665 объектам. Из них 193 объекта введены в эксплуатацию, на 266 объектах возобновлена работа, на 206 площадках демонтированы конструкции, территории приведены в порядок и благоустроены.