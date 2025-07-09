Доля новостроек в объеме выдач ипотеки в РФ выросла на 17 п.п. в 2025 году

Спрос на новостройки по итогам первого полугодия вырос почти на 4%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Доля новостроек в общем объеме выдач ипотеки по итогам первого полугодия 2025 года выросла на 17 процентных пунктов (п.п.) по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении "Домклик" со ссылкой на директора департамента Алексея Лейпи.

"Наиболее значимым трендом по итогам полугодия стал рост доли новостроек в общем объеме выдач (+17 п.п. по отношению ко второму полугодию 2024) - единственный сегмент, показавший устойчивую положительную динамику. Сокращение доли выдач произошло в сегментах вторичного жилья (минус 9 п.п.) и ИЖС (минус 8 п.п.)", - отметил Лейпи.

По его словам, готовое жилье сильно зависит от величины ключевой ставки, а объем ИЖС резко снизился после отмены программы господдержки-2020, однако весной 2025 года начал постепенно восстанавливаться.

Спрос на новостройки по итогам первого полугодия вырос почти на 4%, добавили аналитики. По итогам второго полугодия 2024 года объем ипотечного кредитования на "первичку" составил около 655 млрд рублей, а по итогу первого полугодия выдачи Сбера на приобретение квартиры в новостройках превысили 680 млрд рублей.

Доля готовых квартир на рынке снизилась с 20% по итогам второго полугодия 2024 до 11% в первой половине 2025 года. В последний год ипотека на вторичное жилье осложнена высокой ключевой ставкой. В результате многие из желающих взять ипотеку на вторичное жилье по рыночным условиям решают переждать этот период либо выходят на рынок неипотечных сделок. По данным аналитиков, со второго полугодия 2024 года готовые квартиры стали чаще покупать без использования ипотеки: более 60% всех сделок без ипотеки приходится именно на готовые квартиры.

В первом полугодии 2025 года на рынке загородной недвижимости доминировал сегмент ИЖС - его доля в общем объеме выдач в среднем находилась на уровне 13%, а в этом наметился тренд роста доли готовых загородных домов - со средним значением доли 8%. Средняя доля ежемесячных выдач кредитов на ИЖС сейчас не превышает 5%, однако в последние месяцы намечается положительная тенденция: доля ИЖС снова растет. Выдачи за май и июнь превысили 10 млрд рублей. Во-первых, рынок ИЖС традиционно оживляется в весенне-летний период, а во-вторых, механизмы эскроу-счетов с марта 2025 года действуют и для рынка индивидуального строительства.