Признание украинских документов в Новороссии и Донбассе ускорит наполнение ЕГРН

Принятый закон о признании позволит совершать операции с коммерческой недвижимостью, взимать налоги, в целом оживит рынок, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Принятый закон о признании украинских документов на недвижимость в Донбассе и Новороссии ускорит наполнение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а значит, и развитие экономики регионов. Об этом ТАСС заявил сенатор от Запорожской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

"Принятый закон как раз и направлен на то, чтобы помочь людям, облегчить им перерегистрацию недвижимости, выработать единые правила вместо существующего на сегодня хаоса. А также ускорить процесс наполнения ЕГРН сведениями об объектах недвижимости и правах на них на территории воссоединенных субъектов. <…> Второе особенно важно для развития экономики регионов. Это позволит совершать операции с коммерческой недвижимостью, взимать налоги, в целом оживит рынок", - сказал Ворона.

Он отметил, что закон устанавливает несколько требований к документам, которые могут быть рассмотрены в качестве правоустанавливающих. Кроме того, создаются специальные комиссии, которые будут рассматривать каждый конкретный случай.

По словам сенатора, это промежуточная мера, которая позволит в установленный срок, до 1 января 2028 года, перевести всю недвижимость на документы российского образца и наполнить систему ЕГРН.

О законе

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, гласящий, что документы украинского образца на недвижимость в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будут действовать в России при определенных условиях.

Согласно тексту, в России действуют только те документы на недвижимость, которые власти Украины выдали жителям Донбасса и Новороссии с соблюдением местного законодательства этих регионов. А выданные уже после присоединения этих регионов к России документы на недвижимость считаются недействительными.

Документы на недвижимость, выданные в ДНР и ЛНР, регулируются принятым законом отдельно. Авторы инициативы объясняли это тем, что регистрация права на недвижимость в провозгласивших свою независимость в 2014 году народных республиках регулировалась их нормативными актами.

В связи с этим исполнительные органы Донбасса и Новороссии создадут региональные комиссии, которые будут решать, какие документы на недвижимость соответствуют вышеуказанным критериям, а какие нет. Комиссии наделены полномочиями до 1 января 2028 года. Закон вступит в силу через три месяца.