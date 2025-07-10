В Петербурге спрос на офисы снизился почти в 2,5 раза в I полугодии

На начало июля доля свободных площадей на офисном рынке составила 3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Объем сделок на офисном рынке Петербурга с начала года составил 120,8 тыс. кв. м, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе консалтинговой компании Bright Rich | corfac International.

"Объем сделок с офисами в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года составил 120,8 тыс. кв. м. Это в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В структуре спроса на аренду площадей приходится 79% (95,4 тыс. кв. м), покупку - 21% (25,4 тыс. кв. м)", - сообщили в пресс-службе.

На начало июля доля свободных площадей на офисном рынке Петербурга составила 3% (228,7 тыс. кв. м), что стало самым низким показателем за все время. По словам экспертов, такая ситуация возникла из-за резкого падения объема ввода бизнес-центров в 2024 году на фоне существенного увеличения себестоимости строительства. Кроме того, на рост вакансии повлияла высокая активность арендаторов в прошлом году, когда спрос на офисные площади достиг 717,4 тыс. кв. м.

Снижение вакансии стало причиной дальнейшего роста ставок. За год стоимость аренды в объектах класса А выросла на 11% и достигла около 3 тыс. рублей за кв. м. Ставки в классе B+ с начала июля 2024 года по начало июля 2025 года увеличились на 25%, до 2 тыс. рублей за кв. м, в классе B - на 33,3%, до 1,6 тыс. рублей за кв. м.

"Нехватка площадей в Петербурге сохранится как минимум в течение двух лет, учитывая недостаточный объем бизнес-центров в стадии строительства и длительный девелоперский цикл. На следующий год запланирован выход на рынок только одного крупного объекта - многофункционального комплекса "Скороход", в составе которого будут офисы", - отмечает партнер Bright Rich | corfac International Сигуш Бабоян.