В ЛНР введут более 150 тыс. кв. м жилья до 2026 года

Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов

ЛУГАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики рассчитывают ввести до 2026 года более 150 тыс. кв. м жилья. На всех стройплощадках идут активные работы, сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее на сессии "Возрождение новых регионов России как драйвер экономического роста" на Петербургском международном экономическом форуме Пасечник сообщал, что с конца 1990-х годов в регионе строительство не велось.

"Есть застройщики, которые идут даже с опережением. Львиная доля работ уже выполнена по возведению девятиэтажных домов ЖК "Краснояркий" в Свердловске и "Авиатор" в Луганске. Хорошими темпами строится 20-этажка у луганской эстакады - здесь уже продано 80% квартир", - написал Пасечник.

На большинстве других объектов застройщики предпринимают все меры, чтобы сдать дома в срок. "Мы со своей стороны оказываем необходимую поддержку и помощь. Так что к Новому году ставим задачу ввести в строй свыше 150 тыс. кв. м многоквартирных домов", - подчеркнул глава региона.

Всего до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов. На всех стройплощадках активно идут работы. Также оценили возможные риски срыва графиков работ и наметили предупредительные меры. К строящимся домам уже подводится коммунальная инфраструктура.

В 2024 году в республике было введено в эксплуатацию порядка 144 тыс. кв. м жилья.