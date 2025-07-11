В Москве вырос объем оформленных градпланов участков для ИЖС

С января по июнь 2025 года было оформлено свыше 2,2 тыс. градостроительных планов земельных участков для возведения объектов индивидуального жилищного строительства

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в черте Москвы оформили за шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В столице растет интерес горожан к индивидуальному жилищному строительству. Около 90% всех заявок на оформление ГПЗУ поступило от физических лиц, что говорит о росте числа семей, рассматривающих частные дома как способ улучшения жилищных условий. С января по июнь этого года было оформлено свыше 2,2 тыс. градостроительных планов земельных участков для возведения объектов индивидуального жилищного строительства. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по оформлению ГПЗУ остаются Троицкий и Новомосковский административные округа - за полгода там выдали около двух тысяч ГПЗУ", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса правительства Москвы.

Отмечается, что районы на территории ТиНАО представляют собой развитые территории с хорошей инфраструктурой, включающей современные объекты социальной и бытовой сферы.

"За полгода 2025 года в Новомосковском административном округе оформили почти 900 градостроительных планов земельных участков для строительства частных домов, а в Троицком - 1,1 тыс. ИЖС становится все более востребованным, поэтому особое внимание при рассмотрении проектов отдаем развитию социальной, транспортной и коммерческой инфраструктуры", - подчеркнула председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская.