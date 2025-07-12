В Москве на рынке вторичной недвижимости число сделок с дисконтом выросло до 50%

Срочные продажи связаны с альтернативными сделками, пояснила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Число срочных продаж недвижимости с дисконтом на вторичном рынке Москвы выросло до 50% за год, рассказали эксперты, опрошенные ТАСС.

"Сегодня доля сделок срочной продажи квартир демонстрирует рост. Если годом ранее срочные продажи по Москве составляли меньше 10%, то сейчас этот показатель составляет 10-15%", - рассказала ТАСС директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

По словам владельца агентства недвижимости "Ашихмин и партнеры", члена правления AREA Григория Ашихмина, увеличение числа объектов со сниженной ценой за год может составлять 20-30% в зависимости от сегмента.

Исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Юлия Бочарникова также отметила рост срочных продаж квартир с дисконтом в Москве. По ее словам, сейчас доля таких квартир 44,3%, в 2024 году она составляла 24,1%.

"Средний дисконт при продаже вторичного жилья на протяжении последних трех месяцев держится на рекордном за всю историю наблюдений уровне - 6,2-6,3%. Связано это с ограниченным спросом на готовое жилье на фоне низкой доступности рыночных ипотечных кредитов", - объяснила Бочарникова.

Альтернативные сделки

По словам Дымовой, срочные продажи связаны с альтернативными сделками. В ситуации высоких рыночных ставок по ипотеке основным драйвером стало приобретение жилья в новостройках взамен старой квартиры. При покупке первичного жилья может быть использован широкий спектр финансовых инструментов, таких как рассрочки, льготные ипотечные программы и другие варианты.

"Сейчас быстрее всего реализуются новые объекты, которые выходят в продажу с грамотной оценкой рыночной стоимости, тогда как к длительно предлагаемым квартирам покупатели проявляют интерес лишь при изменении уровня цен либо сокращении объема более привлекательных предложений", - объяснила Дымова.