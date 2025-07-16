Дом Второго общества взаимного кредита в центре Петербурга продали за 500 млн рублей

Дом включен в реестр объектов культурного наследия федерального значения в 2017 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Победителем торгов по продаже исторического здания дома Второго общества взаимного кредита с флигелями на Садовой улице в Петербурге стала компания "Лига". Лот ушел за 500,57 млн рублей, сообщили в пресс-службе госкорпорации "ДОМ.РФ".

"Определен победитель аукциона ДОМ.РФ по продаже объекта культурного наследия федерального значения "Дом Второго общества взаимного кредита с флигелями" (в составе лота - здание площадью 4,4 тыс. кв. м и участок 0,17 га под ним) в центре Санкт-Петербурга. Договор купли-продажи будет заключен с местной компанией "Лига". Недвижимость подойдет под коммерческое использование. Лот реализован по начальной цене в размере 500,57 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дом был построен в 1907-1909 годах по проекту известного архитектора Федора Лидваля. После постройки он использовался Вторым обществом взаимного кредита (негосударственная кредитная организация). Во время Первой мировой войны здание занимало Всероссийское общество помощи военнопленным. В годы НЭПа объекту ненадолго вернули изначальную функцию: здесь располагалось Торгово-промышленное общество взаимного кредита. С 1932-го по 1980-е годы по этому адресу находились Госпроектстрой, учебный лесоэкспортный комбинат, проектный институт Госстроя и строительно-монтажный трест. В 1990-е здесь располагался филиал Балтийского банка (закрыт в 2019 году). Затем в доме размещались несколько магазинов. Здание находится в хорошем состоянии после реконструкции.

Дом включен в реестр объектов культурного наследия федерального значения в 2017 году. Охранное обязательство утверждено в 2019 году. Победитель аукциона будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.