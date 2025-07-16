Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что потенциал развития по заключенным договорам составляет более 2,5 млн кв. м нового жилья и свыше 30 социальных объектов

ПЕРМЬ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края к 2030 году планируют обновить не менее 20% жилого фонда региона, сейчас обновлено 11,5%. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в Telegram-канале по итогам рабочей встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

"Марат Шакирзянович отметил высокие темпы по строительству нового жилья в Прикамье. За шесть лет обновили 11,5% всего жилого фонда. Цель к 2030 году - обновить не менее 20%. Используем механизм КРТ (комплексного развития территорий - ТАСС). Потенциал развития по заключенным договорам - более 2,5 млн кв. м нового жилья и более 30 социальных объектов", - сказал Махонин.

Ранее глава Прикамья отмечал, что за последние пять лет в регионе построено более 8 млн кв. м нового жилья, до конца 2030 года планируется возвести еще 9,9 млн кв. м. Строительство в Пермском крае ведется с использованием механизмов КРТ. В первом квартале 2025 года в эксплуатацию ввели более 586 тыс. кв. м жилья, что на 35% больше показателей прошлого года, сейчас строится почти 1,9 млн кв. м в многоквартирных домах.