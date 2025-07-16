Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что их общая площадь составит более 26 тыс. кв. м

ГЕНИЧЕСК, 16 июля. /ТАСС/. Компания "Возрождение" к декабрю 2026 года возведет в Геническе четыре дома, в которых будет 518 квартир, а также коммерческие помещения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Посетил стройку жилого комплекса "Семейный парк" в Геническе - здесь будет 518 новых квартир, коммерческие помещения и благоустроенная территория. Компания "Возрождение" возводит четыре дома общей площадью более 26 тыс. кв. м, рассчитанных на 700 человек. <...> Завершить строительство планируют к декабрю 2026 года", - написал он в Telegram-канале.

Проектом предусмотрено 38 коммерческих помещений, почти 500 парковочных мест и комфортная городская среда. Сальдо отметил, что речь идет об одном из самых масштабных строительных проектов региона, за которым он будет следить лично.