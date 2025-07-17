Руководитель Единого ресурса застройщиков отметил, что сейчас продается 1 200 квартир в день

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Продажи квартир в российских новостройках падают с 2024 года и к настоящему моменту достигли наихудшего показателя с 2015 года. Такое мнение выразил руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик в ходе онлайн-дискуссии "ЕРЗ тренды".

"Продажи квартир по договорам долевого строительства (ДДУ) уже в 2024 году упали ниже уровня 2022 года. Мы прогнозировали, что в первом квартале 2025 года будет дно, но во втором квартале показатели по РФ стали чуть выше. Мы надеемся, что рост продолжится. Хотя мы находимся на абсолютно рекордном дне по продажам квартир в новостройках за весь период наблюдения, это худший показатель с 2015 года. Сейчас продается 1 200 квартир в день", - сказал он.

Согласно материалам ЕРЗ, в январе - июне 2024 года в день продавалось около 1,8 тыс. квартир в день, в аналогичном периоде 2025 года продажи составляли 1,6 тыс. квартир в день.

Холопик отметил, что, по данным ДОМ.РФ, наибольшее снижение продаж жилья на первичном рынке РФ произошло в первом полугодии этого года в комфорт- и типовом классах - до 8,8 млн кв. м, что на 28% меньше аналогичного периода прошлого года, когда было продано 12,1 млн кв. м.

"В бизнес- и элитном классах продажи снизились год к году на 14% (до 1,7 млн кв. м против 1,9 млн кв. м по сравнению с первым полугодием 2024 года - прим. ТАСС). Вроде, этот сегмент не так сильно просел, потому что он почти не зависит от ипотеки", - добавил он.