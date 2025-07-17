По информации сервиса, в основном онлайн-сделки заключаются для покупки недвижимости в новостройках

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Доля цифровых ипотечных сделок в выдачах Сбера выросла в России в первом полугодии 2025 года в 3 раза - с чуть более 10% до 31,5%. Об этом говорится в сообщении "Домклик".

"Доля цифровых ипотечных сделок в выдачах Сбера возросла до 31,5% в первом полугодии 2025 года. Она продемонстрировала трехкратный рост по отношению ко второму полугодию 2024 года - тогда доля онлайн-сделок чуть превышала 10%", - говорится в материалах.

В основном онлайн-сделки заключаются для покупки недвижимости в новостройках - 91,6%. Около 7,4% сделок пришлось на нецелевые кредиты под залог недвижимости, а меньше всего - на вторичный рынок - 1%. Наиболее часто приобретают недвижимость онлайн в Москве - свыше 12% от всех цифровых сделок, в Подмосковье - около 10% и в Свердловской области - 5,2%. Чуть более 4% таких сделок совершались для покупки жилья в Краснодарском крае - 4,2% и Санкт-Петербурге - 4,1%, а в Ростовской области - 3%.

Более половины цифровых сделок совершают заемщики в возрасте от 31 до 40 лет.

Заемщики в возрасте до 30 лет оформили 23% таких сделок, а заемщики 41-50 лет - 21%. Сумма ипотечного кредита, оформленного онлайн в этом году, в среднем составляет 5,3 млн рублей, а срок выплаты - 25,6 лет.