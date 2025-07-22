В Москве средняя цена за номер в отеле увеличилась за год на 10,1%

Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP и партнер компании Марина Смирнова отметила, что темпы прироста показателя средней цены за номер остались двузначными за счет прироста тарифов в отелях люкс-класса на 16,8%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость номера в сегменте качественных отелей в Москве увеличилась за первое полугодие 2025 года до 12,5 тыс. руб., что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила журналистам руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP и партнер компании Марина Смирнова.

"По результатам первого полугодия 2025 года, средняя цена за номер в сегменте качественных отелей составила 12 511 руб., что на 10,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом в люксовом сегменте разница в средней цене за номер в первой половине 2025 года по сравнению с первой половиной 2024 года составляет 16,8%", - сказала она.

По ее словам, темпы прироста показателя средней цены за номер остались двузначными за счет прироста тарифов в отелях люкс-класса на 16,8%. Остальные ценовые сегменты продолжают расти в среднем на 8,1% (8,4 тыс. руб. в январе-июне этого года против 7,79 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года). В среднем сейчас номер в "люксе" можно снять за 30,3 тыс. руб. в сутки против 25,97 тыс. руб. годом ранее.

Доходность на номер рынка качественных отелей составила за указанный период 9,19 тыс. руб., что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помесячная динамика показателя доходности была неровной, отражая нестабильность на гостиничном рынке.

"Не самые радужные результаты первых двух кварталов года уже вызвали перенос управляющими гостиниц части запланированных операционных и капитальных расходов на вторую половину года в надежде на разворот ситуации к середине года. Впрочем, результаты июня не обнадеживают, что заставляет управленцев изыскивать пути для экономии расходов", - сказала Смирнова.

Эксперт добавила, что по результатам первого полугодия в Москве было введено 225 качественных отельных номеров, до конца 2025 года ожидается ввод еще 528 номеров, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если остальные заявленные отели будут введены без задержек, то по итогам года чистый прирост предложения составит 3,4%, отметила она. По результатам аналогичного периода прошлого года в столице открылось 165 номеров современного качества, следует из материалов CMWP.