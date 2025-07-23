В Даниловском районе Москвы возведут дома для участников программы реновации

В мэрии города сообщили, что будет создано 340,6 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии двух участков нежилой застройки общей площадью 2,24 га в Даниловском районе на юге столицы. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Реорганизуемые участки расположены на Павловской улице, владения 18 и 27/29. В настоящее время их занимают устаревшие объекты (офисы, склады, магазины, автосервис). Градостроительный потенциал участков составляет 54,48 тыс. кв. м недвижимости, что позволит возвести современный жилой квартал для целей программы реновации, подстанцию скорой помощи на 15 машин и общественно-деловые объекты. Также запланировано благоустройство территории и организация улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 22 июля, столичными властями одобрены и находятся в стадии реализации 118 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 1,4 тыс. га, в рамках которых планируется возвести свыше 28,7 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано 340,6 тыс. рабочих мест, добавили в мэрии.