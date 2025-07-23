За полгода индивидуальные застройщики построили в республике почти 2,7 тыс. квартир

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Кабардино-Балкарии (КБР) за полгода увеличился на 10,4% и составил более 300 тыс. кв м. Застройщики построили более 2,7 тыс. квартир, сообщили в правительстве КБР.

"По данным Северо-Кавказстата, Кабардино-Балкария в январе-июне 2025 года увеличила объем ввода жилья до 314,2 тыс. кв. метров, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в правительстве республики.

За полгода индивидуальные застройщики построили в республике почти 2,7 тыс. квартир.

Ранее глава КБР Казбек Коков заявлял, что до конца 2025 года республика планирует ввести более 570 тыс. кв. метров жилой площади по региональному проекту "Жилье". А к 2030 году довести объемы жилищного строительства до 761 тыс. кв. м.